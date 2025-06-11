السعودية | جمعية المودة تواصل تقديم خدماتها لـ352 أسرة خلال عيد الأضحى المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جسّدت جمعية المودة للتنمية الأسرية التزامها الراسخ بخدمة المجتمع، من خلال مواصلة تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1446هـ، حيث استفادت 352 أسرة من خدمات الجمعية، بواقع 921 خدمة نُفذت عبر 11 فرعًا موزعًا في خمس مناطق إدارية هي: مكة المكرمة، عسير، نجران، جازان، والباحة، وبجهود 74 موظفًا وموظفة عملوا خلال الإجازة.

وأوضح المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة واصل عمله خلال العيد، امتدادًا لأدائه المتميز في الربع الأول من عام 2025، والذي شهد خدمة 44,149 مستفيدًا ومستفيدة عبر تقديم 90,255 خدمة.

كما أشار “السمنودي” إلى أن مركز الحماية الأسرية تعامل خلال الفترة الماضية مع 8,367 بلاغًا، نجح في إغلاق 93% منها، بما يعكس فاعلية الاستجابة وسرعة المعالجة.

واختتم بتوجيه الشكر والتقدير لفريق العمل الذي بذل جهودًا استثنائية لضمان استمرارية الدعم للأسرة في الأوقات الحرجة، مؤكدًا على أن المودة ستظل حاضرة في كل وقت، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، حفاظًا على استقرار الأسرة وبيئتها الآمنة، ودعمًا للأطفال والأسر المنفصلة.

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