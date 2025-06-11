السعودية | “رئاسة الشؤون الدينية تطلق المسار الإثرائي بموسم العمرة لتعزيز الوعي الديني للمعتمرين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون العلمية والتوجيهية، “المسار الإثرائي” لموسم العمرة، ضمن حزمة من البرامج والمبادرات التعبّدية التي تهدف إلى توعية المعتمرين والمصلين والزوار بأحكام النسك وأمور دينهم، وتهيئة الأجواء الإيمانية داخل الحرمين الشريفين.

ويشمل البرنامج تفعيل مراكز الإجابة على السائلين، المنتشرة في قرابة 10 مواقع داخل المسجد الحرام، إضافة إلى 4 مكاتب مخصصة للرد على الاستفسارات هاتفيًا، يشرف عليها أكثر من 62 شيخًا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على مدار 24 ساعة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لحرص معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على إثراء تجربة المعتمرين والقاصدين، ورفع مستوى الخدمات التوجيهية والعلمية المقدمة لهم، بما يسهم في تعزيز الطمأنينة والوعي الديني في رحاب الحرمين الشريفين.

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