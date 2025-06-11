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مواطن يستضيف في منزله حجاجًا من دول متعددة ويقدم لهم الهدايا.. فيديو

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مواطن يستضيف في منزله حجاجًا من دول متعددة ويقدم لهم الهدايا.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية تعكس أصالة الضيافة وكرم أهل مكة ، قام مواطن باستضافة حجاجًا في منزله من دول متعددة، وقدم لهم الهدايا والتمور.

وقال المواطن عبد الكريم الهاشمي :” اعتادنا منذ الأجداد على استضافة ضيوف الرحمن وتقديم القهوة والتمور والهدايا لهم ولنا الشرف بأن يكونوا عندنا”٠

ووجه أحد الحجاج الذي تم استضافته من قبل المواطن ؛ الشكر له، قائلاً”استضافنا الأخ عبد الكريم في بيته ونحن مسرورين بزيارة أحد أحياء مكة القديمة وهذا شرف كبير لنا”٠

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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