420 ألفا عدد المشتغلين في موسم حج 1446هـ

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الحج لعام (1446هـ / 2025م). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ عدد المشتغلين في خدمة الحجاج لموسم حج عام (1446هـ / 2025م) من القطاعين العام والخاص بما في ذلك القطاعات الأمنية 420,070 مشتغلًا لخدمة (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، حيث بلغت نسبة الذكور فيهم 92% فيما شكلت نسبة الإناث 8% من إجمالي المشتغلين. في حين بلغ عدد المتطوعين من الجنسين داخل المشاعر المقدسة 34540متطوعًا ومتطوعة، قدموا 2,134,398 مليون ساعات تطوعية في موسم حج 1446هـ / 2025م.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" لهذا العام 314,337 حاجًّا وحاجّةً، بنسبة 20.9% من اجمالي حجاج الخارج قدموا من 8 دول، حيث بدأ العمل بالمبادرة منذ موسم الحج في عام 2017م والتي تهدف إلى تيسير الرحلات للقادمين لأداء مناسك الحج.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في (9ذو الحجة 1446- 5 يونيو 2025) أن إجمالي عدد الحجاج بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين. وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً.

تجدر الاشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار نشرة إحصاءات الحج على السجلات الإدارية من وزارة الداخلية، والتي اشتملت على عدد الحجاج وخصائصهم التفصيلية والخدمات المقدمة داخل النطاق الزماني والمكاني للحجاج بعد جمع البيانات ثم تحليلها وتبويبها وفق إجراءات العمل الإحصائي المتبعة الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.