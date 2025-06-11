شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يقدم واجب العزاء في الشيخ عبدالله بن سالم الوهابي القحطاني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الأمير الوليد بن طلال واجب العزاء للمستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني، وذلك بوفاة والده الشيخ عبدالله بن سالم بن قاسم الوهابي القحطاني.

وظهر الأمير الوليد بن طلال بجوار سعود القحطاني أثناء تقديم واجب العزاء في مركز الجافورة بمحافظة ضرما في منطقة الرياض.

وكان قد توفي الشيخ عبدالله بن سالم الوهابي القحطاني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض.