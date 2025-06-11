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الأمير الوليد بن طلال يقدم واجب العزاء في الشيخ عبدالله بن سالم الوهابي القحطاني.. فيديو

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  • الأمير الوليد بن طلال يقدم واجب العزاء في الشيخ عبدالله بن سالم الوهابي القحطاني.. فيديو 1/2
  • الأمير الوليد بن طلال يقدم واجب العزاء في الشيخ عبدالله بن سالم الوهابي القحطاني.. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - قدم الأمير الوليد بن طلال واجب العزاء للمستشار في الديوان الملكي الأستاذ ، وذلك بوفاة والده الشيخ عبدالله بن سالم بن قاسم الوهابي القحطاني.

وظهر الأمير الوليد بن طلال بجوار سعود القحطاني أثناء تقديم واجب العزاء في مركز الجافورة بمحافظة ضرما في منطقة الرياض.

وكان قد توفي الشيخ عبدالله بن سالم الوهابي القحطاني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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