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عمالة آسيوية يقيمون حفل ميدل بيست في عين هيت.. فيديو

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عمالة آسيوية يقيمون حفل ميدل بيست في عين هيت.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تجمع أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في كهف عين هيت جنوب الرياض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على طريقة الميدل بيست .

وأظهر مقطع توافد مجموعة كبيرة من العمال على كهف عين هيت وسط أجواء احتفالية على أنغام الموسيقى والرقص .

ولاقى المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل بكثافة تفاعلاً واسعاً حيث أثنى نشطاء السوشيال ميديا بالروح الايجابية وأجواء الفرح والاحتفال التي صنعها العمال بالمكان.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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