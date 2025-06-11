شكرا لمتابعة خبر عن عمالة آسيوية يقيمون حفل ميدل بيست في عين هيت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تجمع أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في كهف عين هيت جنوب الرياض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على طريقة الميدل بيست .

وأظهر مقطع توافد مجموعة كبيرة من العمال على كهف عين هيت وسط أجواء احتفالية على أنغام الموسيقى والرقص .

ولاقى المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل بكثافة تفاعلاً واسعاً حيث أثنى نشطاء السوشيال ميديا بالروح الايجابية وأجواء الفرح والاحتفال التي صنعها العمال بالمكان.