شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة كيت ميدلتون خلال زيارتها لمتحف V&A إيست ستورهاوس في لندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - خطفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الأنظار خلال زيارتها إلى متحف V&A إيست ستورهاوس في لندن، وهو فرع جديد من متحف فيكتوريا وألبرت ،وتفاعلت مع المعروضات التي تحتفي بالإبداع والتراث البريطاني.
واستعرضت أكثر من 500,000 قطعة فنية من أرشيف المتحف، وأبدت اهتمامًا بالأقمشة، لا سيما سِلْك ويليام موريس .
وارتدت أميرة ويلز البالغة من العمر ٤٣ عام بدلة زرقاء من تصميم ألكسندر ماكوين قامت بإعادة ارتدائها بعد أن ظهرت بها سابقاً في ديسمبر 2023 .
ويوفر هذا المعلم المميز فرصة نادرة للجمهور للوصول إلى أكثر من نصف مليون عمل فني وتصميمي من أرشيف متحف V&A، بما يشمل مجالات الأزياء، الفن البصري، التصميم، الأداء، والسينما.