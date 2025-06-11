شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة كيت ميدلتون خلال زيارتها لمتحف V&A إيست ستورهاوس في لندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الأنظار خلال زيارتها إلى متحف V&A إيست ستورهاوس في لندن، وهو فرع جديد من متحف فيكتوريا وألبرت ،وتفاعلت مع المعروضات التي تحتفي بالإبداع والتراث البريطاني.

‏واستعرضت أكثر من 500,000 قطعة فنية من أرشيف المتحف، وأبدت اهتمامًا بالأقمشة، لا سيما سِلْك ويليام موريس .

‏وارتدت أميرة ويلز البالغة من العمر ٤٣ عام بدلة زرقاء من تصميم ألكسندر ماكوين قامت بإعادة ارتدائها بعد أن ظهرت بها سابقاً في ديسمبر 2023 .

ويوفر هذا المعلم المميز فرصة نادرة للجمهور للوصول إلى أكثر من نصف مليون عمل فني وتصميمي من أرشيف متحف V&A، بما يشمل مجالات الأزياء، الفن البصري، التصميم، الأداء، والسينما.