السعودية | “معرض الضوء” ضمن فعاليات “مبادرة أمان” يختتم أعماله في جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتم معرض الضوء، المُقام ضمن فعاليات مبادرة أمان، أعماله اليوم الاثنين، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تحت شعار #أمان_الحج، مستهدفًا المسافرين وضيوف الرحمن، حيث قدم لهم تجربة بصرية فريدة توثق ذاكرة الحج بصور ومقاطع فيديو نادرة تتكامل مع رسالة المملكة في خدمة الحجاج.

واستقبل المعرض عددًا كبيرًا من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين، الذين أبدوا إعجابهم بالمعرض وأثنوا على محتواه والأفكار التي قدمها، ومنهم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أ. عبدالعزيز الدعيلج، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع.

ويعد المعرض الذي استقبل آلاف الزوار خلال الفترة الماضية، إحدى الفعاليات البارزة لمبادرة أمان التي أقامتها خلال موسم الحج لعام 1446هـ، حيث قدّم المعرض حزمة من الخدمات الثقافية والبصرية والضيافة، شملت معرض صور أرشيفية وتاريخية توثق تطور خدمات الحج، إلى جانب تقديم التمر والقهوة السعودية والتعريف بأنواعها كجزء من تجربة الضيافة الأصيلة.

وتعرف “أمان” بوصفها مبادرة اتصالية سعودية عالمية، تهدف بالشراكة مع جهات حكومية وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى إبراز صورة المملكة العربية السعودية، من خلال استخدام تقنيات متقدمة للتواصل والتفاعل بعدة لغات، منها: العربية، الإنجليزية، والفرنسية، مع خطط مستقبلية لإضافة لغات جديدة، في إطار يعكس انفتاح المملكة على الثقافات المتعددة وتنوع الزوار.

كما تتبنى المبادرة أسلوبًا مبتكرًا بعيدًا عن الأساليب التقليدية، يبرز ما تقدمه المملكة من خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والسياح، ويركز على محاور متعددة، أبرزها: الأمن، والخدمات الحكومية، وحماية المجتمع والبيئة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط