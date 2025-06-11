شكرا لمتابعة خبر عن بالورود ودموع الفرح.. استقبال حافل للحجاج في مطاري الدمام والأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت العائلات السعودية، اليوم، ذويهم العائدين من أداء فريضة الحج في أجواء غامرة بالمحبة والامتنان، وذلك في كل من مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء الدولي.

وتزينت صالات الوصول بالورود والقهوة السعودية، وسط مشاهد مؤثرة اختلطت فيها دموع الفرح بعناق المشتاقين.

ففي مطار الأحساء، بدت ملامح الفرح والسكينة على وجوه الحجاج، الذين حظوا باستقبال دافئ، أما في الدمام، فقد تنوعت مظاهر الاستقبال بين تقديم التمر والقهوة ونثر الورود، في أجواء طغى عليها الفرح.

كما حرص الأطفال على المشاركة بتوزيع الورود على القادمين، وتتواصل رحلات عودة الحجاج عبر مختلف مطارات المملكة، وسط تنظيم دقيق من الجهات المعنية.