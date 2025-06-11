شكرا لمتابعة خبر عن الخبر تحصد إنجازات عالمية في عامين: مدينة صحية وذكية برؤية 2030 .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصلت مدينة الخبر، خلال عامين متتاليين، حصد إنجازات وطنية وعالمية عززت مكانتها كأحد أبرز المراكز الحضرية في المملكة، على المستويات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية، وأسهمت في تحسين جودة الحياة لسكانها وزائريها.

ففي عام 2024، نالت الخبر اعتمادًا رسميًا من منظمة الصحة العالمية كـ”مدينة صحية”، بعد نجاحها في تطبيق أكثر من 80 معيارًا دوليًا تشمل الجوانب الصحية والبيئية والخدمات المجتمعية.

ويعد هذا الاعتماد تتويجًا لجهود جماعية قادتها الجهات المعنية محليًا، وشملت تطوير المرافق الصحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الأنشطة التوعوية، ما انعكس بشكل مباشر على صحة المجتمع وجودة البيئة.

أما في عام 2025، فقد حققت المدينة قفزة لافتة في التصنيف العالمي للمدن الذكية، حيث تقدّمت 38 مركزًا دفعة واحدة لتحتل المرتبة 61 عالميًا ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية.

ويعكس هذا الإنجاز حجم التحول الرقمي الذي شهدته الخبر، مدعومًا ببنية تحتية متطورة وخدمات رقمية عالية الكفاءة، إلى جانب مشروعات نوعية في النقل الذكي، والمرافق العامة، والتحول البيئي المستدام.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية المملكة 2030، التي وضعت في صلب أهدافها تطوير المدن السعودية ورفع جودتها الحضرية.

وتُعد الخبر نموذجًا حيًا لهذا التحول، بفضل تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتبنّي استراتيجيات طويلة المدى تتماشى مع التوجه الوطني نحو مدن ذكية وصحية وذات طابع إنساني مستدام.