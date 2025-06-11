شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يفسر ظاهرة الانفجار التي حدثت بسماء المملكة وشغلت المواطنين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سماء المملكة ظاهرة غريبة أثارت فضول الكثير من المواطنين ممن شاهدوا الموقف، حيث لاحظ العديد منهم ظهور جسم مشع يشبه انفجار نجم أو سقوط حطام قمر صناعي .

وأظهرت مقاطع مصورة تم توثيقها من قبل المواطنين الذين لاحظوا المشهد فوثقوه ونشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تساؤلات حول طبيعة هذا الجسم الغريب.

وفي هذا الشأن ، فسر الخبير الفلكي خالد الزعاق الظاهرة ، قائلاً”بين فترة وأخرى نشاهد مثل الأجرام السماوية المتحركة ثم يحصل لها انفجار كما حدث هذه الليلة”٠

وأضاف”هذه صواريخ لنقل الأقمار الصناعية ووضعها في أماكنها (سطحه سماوية) كأقمار ستار لنك الفضائية والتي ستستخدم مستقبلاً في الاتصالات “٠