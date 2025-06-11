شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة يشمل الطريق الساحلي الواصل إلى منطقة جازان، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.