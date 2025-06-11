شكرا لمتابعة خبر عن رجل يكشف عن قصة دعم زوجته الأولى له في زواجه الثاني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار رجل الجدل بحديثه عن دعم زوجته الأولى خلال فترة زواجه من الثانية.

وقال الرجل في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إن زوجته الأولى قامت بتحويل المهر من حسابها الخاص بعد إيقاف خدماته لتيسير إتمام زواجه من المرأة الثانية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن إعجابهم بقصة الزوجة الوفية، فيما انتقد آخرون مواقف التعدد وأثره على الحياة الأسرية.

وقال أحدهم: “مغلوب على أمرها أو تريد الفكاك”، وآخر قال: “إيقاف خدمات ومتزوج الثانية، كيف سيصرف عليها؟ يبدو أن الأولى ستصرف عليهم بعد.”