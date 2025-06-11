السعودية | الشركة الوطنية للخدمات الزراعية توقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (AgriServ) اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة دلفي، وذلك ضمن فعاليات معرض GreenTech المقام في أمستردام بمملكة هولندا، لتطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي ونقل أفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والمنشآت الزراعية في المملكة العربية السعودية.

وقّع الاتفاقية من جانب الشركة الوطنية للخدمات الزراعية الرئيس التنفيذي المهندس عمر السحيباني، فيما مثّل شركة دلفي المدير التنفيذي جاكو فان دير ويكن.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الخدمات التي تقدم للقطاع الزراعي في المملكة، والتعاون في مجال إصدار الشهادات، إضافةً إلى تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الفنية للمشاريع الزراعية والمزارعين.

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