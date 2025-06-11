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السعودية | الهلال الأحمر بنجران يتلقى أكثر من 1100 بلاغ إسعافي خلال شهر مايو

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السعودية | الهلال الأحمر بنجران يتلقى أكثر من 1100 بلاغ إسعافي خلال شهر مايو

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران 1169 بلاغًا، خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى، تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.

وأشارت إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 1006 حالات، فيما سجلت الحوادث المرورية 163 حالة، كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 20 دورة طبية و 16 محاضره، استفاد منها 2976 متدربًا ومستفيدًا.

وأكد مدير عام الفرع محمد العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى، مشيرًا إلى أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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