أعلنت ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ أن ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ بلغ 1.673.230 ﺣﺎﺟًﺎ ﻭﺣﺎﺟﺔ، بينما ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎرﺝ 90% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﻌﺪﺩ 1.506.576 ﺣﺎﺟًﺎ ﻭﺣﺎﺟﺔ، ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، فيما ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ (ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩين ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ) 10% ﺑﻌﺪﺩ 166.654 ﺣﺎﺟًﺎ ﻭﺣﺎﺟﺔ. وأضافت الهيئة، أن ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ «ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻃريق ﻣﻜﺔ» بلغ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﻝ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ 314.337 ﺣﺎﺟًﺎ ﻭﺣﺎﺟﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 20.9% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎرﺝ. وﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ الإدارية ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺑﻠﻎ 877.841 ﺣﺎﺟًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ، 52.5%، بينما ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ 795.389 ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 47.5% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ. كما ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩيون ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ32.1% ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ 35.7% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ. وكشفت بيانات وزﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ 1.435.017 ﺣﺎﺟًﺎ ﻭﺣﺎﺟﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 95.3% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎرﺝ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒرية 66.465 ﺣﺎﺟًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.4% ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ البحرية 5.094 ﺣﺎﺟًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.3% ﻭﻗُﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺑـ 171 جنسية.



كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء: 35.7 % من إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ سعوديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.