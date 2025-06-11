شكرا لمتابعة خبر عن المساحة الجيولوجية تؤكد: زلزال الخليج غير مؤثر على المملكة ولا يدعو للقلق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طمأن المهندس طارق منصوب، مدير مركز الرصد في هيئة المساحة الجيولوجية، المواطنين بشأن الهزة الأرضية التي سجلت مساء اليوم في الخليج العربي، مؤكدًا أنها ضعيفة وغير مؤثرة على الأراضي السعودية.

وقال منصوب خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” إن ما تم رصده في تمام الساعة 5:12 مساء لا يُصنف كزلزال قوي، بل هو أقل حدة من الهزات السابقة التي سُجلت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي تراوحت قوتها بين 3.5 و4.5 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح أن موقع الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية، الممتدة عبر جبال زاجروس ومكران في إيران وباكستان، يؤدي إلى تراكم إجهادات داخل القشرة الأرضية، ومع مرور الوقت، تُفرغ هذه الطاقة على شكل هزات أرضية خفيفة أو متوسطة، وهو ما يفسر تكرار هذه الظاهرة في فترات متقاربة.

كما أشار إلى أن الزلزال الأخير لا يتجاوز الدرجة 5 على مقياس ريختر، وهو ما يُعد مؤشرًا مطمئنًا، مؤكدًا أنه لا يشكل أي خطر على المملكة، موضحًا أن مراجعة السجل الزلزالي خلال السنوات العشر الأخيرة تُظهر أن معظم الهزات تقع إما في منتصف الخليج أو بالقرب من السواحل الإيرانية، وليس بالقرب من السواحل السعودية.

واختتم حديثه برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الزلازل المسجلة في المنطقة حتى الآن تصنف ضمن الهزات الضعيفة أو الأقل من المتوسطة، ولا تستدعي القلق.

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