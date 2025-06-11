رحلات منتظمة للمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع

ورُصدت من محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة اليوم، مشاهد وصول حجاج من مختلف الجنسيات قادمين من مكة المكرمة بعد أدائهم فريضة الحج هذا العام، وتُسَيَّر عشرات الرحلات يوميًا لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- في آخر محطات رحلتهم الإيمانية قبل المغادرة إلى أوطانهم عبر مختلف المنافذ.
وتشهد محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، انسيابية ودقة في ضبط مواعيد وصول الرحلات ومغادرتها من خلال كوادر وطنية تعمل بكفاءة لمتابعة انتظام حركة أسطول القطارات التي تنقل الحجاج والمسافرين إلى وجهاتهم، ويسهم المشروع في نقل أعداد غفيرة من المسافرين خلال موسم الحج عبر رحلات آمنة منتظمة، تواكبها خدمات ميدانية للإشراف على انتظام وصول ومغادرة برنامج الرحلات، وتقديم التسهيلات لعموم المسافرين في صالات المحطة، وإتاحة خِدمة الحجز إلكترونيًا، إضافة إلى الأجهزة الذاتية التي تم توفيرها في المحطة لتيسير إتمام المسافرين إجراءات السفر، بيسر وسهولة.
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