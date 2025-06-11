السعودية | السفير المناور يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام المراسم بوزارة الخارجية المكسيكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية فهد بن علي المناور، نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام المراسم بوزارة الخارجية المكسيكية السفير جونثان شايت أويرباش، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي أُجريت له بمقر وزارة الخارجية المكسيكية أمس الثلاثاء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

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