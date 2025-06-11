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السعودية | الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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