السعودية | لجنة الحج العليا تشكر أكثر من 420 ألف مشارك ومشاركة في مهمة الحج عبر تطبيق “توكلنا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وجهت لجنة الحج العليا شكرها وتقديرها للعاملين على خدمة حجاج بيت الله في موسم حج هذا العام 1446هـ، وذلك من خلال إرسال شهادات شكر وتقدير إلكترونية، عبر تطبيق “توكلنا”.

وأوضح أمين عام لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان أن اللجنة قدمت الشكر لـ 420,070 مشاركًا ومشاركة في مهمة الحج من خلال منصة تصريح التي تقوم عليها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وتشرف عليها أمانة لجنة الحج العليا.

وأكد الصيخان أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لنجاح المنظومة المتكاملة التي أسهمت في نجاح موسم الحج بإشراف لجنة الحج العليا، وتعزيزًا لقيمة العمل المؤسسي الذي تابعت اللجنة تنفيذه خلال موسم الحج.

يذكر أن مبادرة الشكر والتقدير الرقمية للعاملين في موسم الحج تعد الأولى من نوعها، وتمنح العاملين على خدمة ضيوف الرحمن ذكرى رمزية تعزز من شعور الفخر والاعتزاز والامتنان لديهم بما قدموه من جهود كبيرة خدمةً لضيوف الرحمن.

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