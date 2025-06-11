طبيبة الامتياز يارا العرفي تنقذ مصابين في حادث مروري على طريق العيص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يونيو 2025, 10:13 مساءً

في موقف إنساني يعكس روح الإخلاص المهني والالتزام بقَسم المهنة، سارعت طبيبة الامتياز يارا العرفي إلى تقديم الإسعافات الأولية لمصابَين في حادث مروري وقع على طريق العيص شمال غرب المملكة، وذلك في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الثلاثاء. وأظهر مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة تدخُّل الطبيبة السعودية، حيث قامت بعملية إنعاش رئوي دقيقة لأحد المصابين، مستمرةً في تقديم الرعاية لأكثر من ساعة حتى وصول الفرق الإسعافية التي تولت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ورغم أنها لا تزال في بداية مسيرتها المهنية بعد تخرجها من جامعة جدة، فقد أظهرت العرفي شجاعة ومهارة عالية في التعامل مع الموقف الطارئ، مجسّدة بذلك قيم المهنة الطبية، ومؤكدة أن البذل والعطاء لا يُقاسان بعدد السنوات، بل بروح المسؤولية وصدق الالتزام. هذا الموقف النبيل للطبيبة يارا العرفي قوبل بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين تصرفها نموذجًا مُلهمًا يُحتذى به في التضحية والإنسانية.

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