6 آلاف كادر ضمن خطة تشغيلية لموسم ما بعد الحج بالمدينة

استكملت شرطة منطقة المدينة المنورة وأفرع الأمن العام بالمنطقة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة، كما أكملت أمانة المنطقة استعداداتها لاستقبال الحجاج في موسم ما بعد الحج، من خلال الخطة التشغيلية في مرحلتها الثانية، بمشاركة أكثر من (6432) كادرًا بشريًا و(825) آلية ومعدة تعمل على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات البلدية الميدانية والتوعوية لضيوف الرحمن العائدين من أداء مناسك الحج.

وتُولي الأمانة اهتمامًا بمشاركة فرق التطوع ضمن فرق العمل، في إطار مبادرات مجتمعية تُسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتعكس روح التطوع التي يتميز بها أبناء المدينة المنورة، وتعمل على نشر الرسائل التوعوية عبر الوسائل الرقمية لتوجيه الزوار وسهولة التنقل في المدينة المنورة بكل يسر وطمأنينة.

وتركز الخطة، على تكثيف أعمال النظافة في الساحات والطرق والميادين العامة، خصوصًا في المنطقة المركزية والمواقع ذات البُعد الإسلامي والتاريخي، إلى جانب صيانة الطرق والإنارة، والرقابة على الأسواق، ومحطات الوقود، والمنشآت التجارية والغذائية، بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الأمانة أن الخطة تشمل تعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق متخصصة ترصد المخالفات، بالإضافة إلى جهود مكافحة آفات الصحة العامة، مع تشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الدور التكاملي في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الزائرين، مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وبث الرسائل التوعوية، وتنظيم حركة المشاة في المواقع المستهدفة، بما يُسهم في إثراء تجربة الزائر في المدينة المنورة، ويُبرز مكانتها الدينية والتاريخية.