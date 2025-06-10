6 آلاف كادر ضمن خطة تشغيلية لموسم ما بعد الحج بالمدينة

وتُولي الأمانة اهتمامًا بمشاركة فرق التطوع ضمن فرق العمل، في إطار مبادرات مجتمعية تُسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتعكس روح التطوع التي يتميز بها أبناء المدينة المنورة، وتعمل على نشر الرسائل التوعوية عبر الوسائل الرقمية لتوجيه الزوار وسهولة التنقل في المدينة المنورة بكل يسر وطمأنينة.
وتركز الخطة، على تكثيف أعمال النظافة في الساحات والطرق والميادين العامة، خصوصًا في المنطقة المركزية والمواقع ذات البُعد الإسلامي والتاريخي، إلى جانب صيانة الطرق والإنارة، والرقابة على الأسواق، ومحطات الوقود، والمنشآت التجارية والغذائية، بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الأمانة أن الخطة تشمل تعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق متخصصة ترصد المخالفات، بالإضافة إلى جهود مكافحة آفات الصحة العامة، مع تشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الدور التكاملي في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الزائرين، مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وبث الرسائل التوعوية، وتنظيم حركة المشاة في المواقع المستهدفة، بما يُسهم في إثراء تجربة الزائر في المدينة المنورة، ويُبرز مكانتها الدينية والتاريخية.
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