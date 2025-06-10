شكرا لقرائتكم خبر ما الذي يميّز صيف السعودية 2025؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كثير من الأحيان، تُصمَّم التجارب السياحية لتناسب فئة دون أخرى، أما هذا العام، ينتظر الزوار في صيف السعودية باقة واسعة من التجارب التي تلائم كل الأعمار والاهتمامات، صيف استثنائي في 6 وجهات رئيسية، وأكثر من 600 تجربة متنوعة، تعزز من مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.

إليك لمحة مما يجعل هذا الصيف مختلفًا

تجارب أصيلة في عسير

من قرية رجال ألمع وقرية السماء ومزارع الليوان، إلى منتزه الحبلةوالتجارب الفنية في شارع الفن، والمفتاحة ومتحف القط العسيري، ورش الحرف اليدوية، التخييم والتسلق وغيرها الكثير، يمر الزائر في رحلة تجمع بين التاريخ، الطبيعة، التقاليد، والعمارة الفريدة لتمنحك تجربة ثقافية لا تنسى تم تصميمها لتلبية تطلعات كل أفراد العائلة.

في عسير، دائمًا ما تكون التجارب مختلفة، لما تضفيه درجات الحرارة المميزة على كل تجربة.. يمكنك الاطلاع على قائمة العروض الشركاء المميزة هنا

صيف جدة والبحر الأحمر... بين المغامرة والاسترخاء

في جدة والبحر الأحمر، يمتد الصيف ليجمع بين المغامرة والرفاهية. يمكن للزوار خوض تجارب بحرية استثنائية مثل الغوص حول الشعب المرجانية، أو الاستمتاع بجولات السيارات المائية، في البيئة البحرية الأجمل والأفضل.

وفي قلب عروس البحر الأحمر، تحتضن جدة مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، من تجربة تيم لاب التفاعلية، إلى أجواء سيتي ووك النابضة بالحياة. كما توفر سينما الحي تجربة عرض مستقلة مميزة، بينما تشكّل مقاهي ومطاعم نادي جدة لليخوت وشاطئ لابلايا محطات مثالية للراحة على ضفاف البحر، كل ذلك وأكثر ضمن قائمة متجددة من العروض المميزة لكل الفئات!

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الرياض.. قلب المملكة النابض بالحياة

من 7 يوليو إلى 27 أغسطس، تتحوّل الرياض إلى مسرح عالمي مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) بمشاركة أكثر من 2000 لاعب و25 بطولة، بجوائز تصل إلى 70 مليون دولار.

والرياض هذا الصيف لا تكتفي بالبطولات؛ فهي تقدم مزيجًا من الترفيه الحضري والتجارب التفاعلية، فهي أكثر الوجهات حيوية وتنوع، حيث تضم وجهات أخّاذة مثل بوليفارد الرياض، حي الطريف والمتحفالوطني، أو مناطق التسوق والمطاعم والترفيه.

كما يمكنك الاستفادة من العروض الموسمية لإضفاء المزيد من الاستكشاف والمتعة والتشويق، والتي تشمل باقات السفر متعدد الوجهات والسكن، والكثير من العروض المذهلة.

مع البنية التحتية الذكية، ووسائل النقل الحديثة مثل مترو الرياض، يمكن التخطيط ليوم مليء بالمتعة والتشويق... من الفجر وحتى منتصف الليل.

الطائف... ختامها عطر

وفي عروس المصائف، تأخذك الطائف إلى مشهد مختلف...حيث عبير الورد الطائفي، وأسواقه، ومصانعه، وتكتمل المتعة والتشويق مع التجارب الملهمة، مثل زيارة قصر الكعكي أو التنزه في حديقة الردف؛ البوابة الأمثل لصيف منعش، مليء بالعروض السياحية المذهلة.

من نسمات الجبال في الجنوب، إلى نبض الرياض، ومن صفاء البحر الأحمر، إلى ورد الطائف، صيف السعودية ليس مجرد وجهات... هو تجارب، وعروض، ومزيج رائع من أجمل الألوان.

لوّن صيفك