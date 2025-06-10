شكرا لمتابعة خبر عن رصد هزة أرضية شرق الجبيل بقوة 3.35 ريختر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025، هزة أرضية خفيفة في مياه الخليج العربي.

وبحسب الهيئة، وقع الزلزال عند الساعة 17:12:55 بتوقيت المملكة، وبلغت قوته 3.35 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بُعد 85 كيلومترًا شرق مدينة الجبيل.

وأكدت الهيئة أن الهزة لم تُسفر عن أي تأثيرات على المناطق الساحلية أو البرية القريبة.