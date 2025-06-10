شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتغلب على خوفها وتنطلق في عالم الطيران .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حولت المواطنة مجد الأقصم ⁠خوفها من الطيران إلى شغف بتعلم كل ما يتعلق بقمرة القيادة بالطائرات في مانشستر.

وذكرت أنها كانت في البداية تدرس اللغة لكن حولت اهتمامها للطائرات، وذلك بعد أن تعرضت لمواقف مخيفة خلال بعض رحلات الطيران.

وأوضحت أن من بين هذه الرحلات كانت برفقة أهلها وتعرضت الطائرة لعاصفة أثارت فزعها، مضيفة أن هذه الرحلة أثرت عليها وجعلتها تبحث عن معلومات عن الطائرات، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشارت إلى أنها قرأت كثير عن الطيران وكلما قرأت وتعرف على معلومات أكثر كلما قل خوفها، وأصبحت محترفة والتحقت بأكاديمية طيران في بريطانيا.