شكرا لمتابعة خبر عن صدفة تجمع صديقين بعد 33 عاماً خلال مناسك الحج ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الصديقان خالد الخيبري وحسن مجلي عن الصدفة التي جمعتهما خلال أداء مناسك الحج بعد غياب 33 عاماً.

وقال حسن مجلي خلال حديثه لقناة العربية: “قابلت زميلي بعد 33 سنة في نفس الحملة وفرحت كثيراً برؤيته، فهو صديق عزيز عليّ.”

وعلق صديقه الخيبري قائلاً: “كنا في معهد المدرعات عام 1409 هـ وتم تعيينا في اللواء الثاني عشر وكنا في سرية واحدة ، هو من تبوك وأنا من جازان وعيشنا حياة سعيدة لمدة خمس سنوات.”

وتابع: “بعدها انتقلنا، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك موبايلات ولا قدرة على التواصل، ولكن الحمد لله تقابلنا على أطهر بقاع الأرض.”

وأضاف: “صديقي عرفني منذ زمن وأنا لم أعرفه لأنه تغير كثيراً.”