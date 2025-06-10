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بدء إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى الصين لمدة عام

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بدء إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى الصين لمدة عام

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الرياض - علي القحطاني - دخل قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى الصين لمدة عام، ولإقامة تصل إلى 30 يوما حيز التنفيذ اليوم.

وكانت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قد أكدت إن مواطني كل من المملكة وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة والبقاء لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين الجانبين، في إطار خطة التعاون الشاملة بين الصين والدول الخليجية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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