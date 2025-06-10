شكرا لمتابعة خبر عن بدء إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى الصين لمدة عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخل قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى الصين لمدة عام، ولإقامة تصل إلى 30 يوما حيز التنفيذ اليوم.

وكانت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قد أكدت إن مواطني كل من المملكة وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة والبقاء لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين الجانبين، في إطار خطة التعاون الشاملة بين الصين والدول الخليجية.