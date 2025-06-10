شكرا لمتابعة خبر عن إلزام شركة بدفع 33 ألف دينار لمواطن كويتي أوهمته بشراء وحدات فندقية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألزمت محكمة كويتية شركة عقارية بدفع 33 ألف دينار لمواطن كويتي أوهمته بشراء وحدات فندقية في المملكة.

جاء ذلك في الدعوى التي نظرتها المحامية غادة البهدهي والتي أوضحت قيام مواطن كويتي بتحويل مبلغ مبالي للشركة التي أوهمته بشراء وحدات فندقية بالمملكة.

ولجأ المتضرر إلى القضاء للمطالبة بحقه حيث حيث استطاعت المحامية إثبات وقوع التضليل على موكلها حيث ألزمت المحكمة الشركة برد المبلغ وتعويض المتضرر.