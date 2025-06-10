أعلن الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر صفحته بموقع (X)، عن استقبال المسالخ التي تشرف عليها الوزارة أكثر من 385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك.

وجاء عدد الذبائح التي استقبلتها المسالخ خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى لعام 1446هـ، على النحو التالي:

الحدود الشمالية: 5.837

الجوف: 4.738

القصيم: 15.155

المنطقة الشرقية: 41.549

الرياض: 101.613

نجران: 6.084

حائل: 5.876

تبوك: 5.034

المدينة المنورة: 43.791

مكة المكرمة: 125.331

الباحة: 3.810

عسير: 13.119

جازان: 13.921