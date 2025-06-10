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385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى

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385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى

أعلن الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر صفحته بموقع (X)، عن استقبال المسالخ التي تشرف عليها الوزارة أكثر من 385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك.

وجاء عدد الذبائح التي استقبلتها المسالخ خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى لعام 1446هـ، على النحو التالي:

الحدود الشمالية: 5.837

الجوف: 4.738

القصيم: 15.155

المنطقة الشرقية: 41.549

الرياض: 101.613

نجران: 6.084

حائل: 5.876

تبوك: 5.034

المدينة المنورة: 43.791

مكة المكرمة: 125.331

الباحة: 3.810

عسير: 13.119

جازان: 13.921


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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