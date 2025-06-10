385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى

وجاء عدد الذبائح التي استقبلتها المسالخ خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى لعام 1446هـ، على النحو التالي:
الحدود الشمالية: 5.837
الجوف: 4.738
القصيم: 15.155
المنطقة الشرقية: 41.549
الرياض: 101.613
نجران: 6.084
حائل: 5.876
تبوك: 5.034
المدينة المنورة: 43.791
مكة المكرمة: 125.331
الباحة: 3.810
عسير: 13.119
جازان: 13.921
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