استكمال تطوير 3 ساحات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة تطوير ثلاث ساحات في المنطقة المركزية ضمن مشروعات برنامج "الأنسنة" بهدف تطوير المشهد الحضري، والهوية البصرية في الأماكن والميادين التي يسلكها الحجاج والزائرين في محيط المسجد النبوي.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن مشروعات برنامج الأنسنة ساهمت في تحسين تجربة الزائرين وتوفير عناصر جمالية في الطرق والميادين في موسم الحج هذا العام من خلال تطوير (3) ساحات بمسطح إجمالي يبلغ (23500) متر مكعب، شملت تنفيذ (456) شجرة لتوفير الظِلال، وتعزيز جودة المشهد الحضري للمكان، إضافة إلى تهيئة (3164) مترًا مربعًا من المسارات المخصّصة للمركبات، وإضافة (105) أعمدة إنارة بتصاميم ديكورية لتضفي طابعًا جماليًا على المنطقة المركزية، وعموم المسارات التي يسلكها الحجاج والزائرين في طريقهم للمسجد النبوي.

وأفادت أمانة المدينة المنورة أن أحدث مشروعاتها لأنسنة المنطقة المركزية وتهيئة بيئة حضارية للحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام، شملت أرصفة (12900) متر مربع من المساحات والميادين، فضلًا عن تغطية (1650) مترًا مربعًا من المسطحات والمواقع بالعشب الأخضر الطبيعي، لإبراز العناصر الجمالية ضمن المشروع، وتوفير 2900 متر مربع من الأحواض الزراعية، وذلك ضمن جهود الأمانة لتطوير وتحسين المشهد الحضري، وتهيئة المنطقة المركزية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم.