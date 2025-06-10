الحج والعمرة: أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة الحج لهذا العام

أما في محور التوعية، فشهد الموسم إنتاج أكثر من 1.2 مليون مادة توعوية بعدة لغات، عبر مركز توعية ضيوف الرحمن التابع للوزارة، مما أسهم في تعزيز وعي الحجاج بمناسكهم وسلامتهم، وتسهيل تنقلهم ضمن بيئة معرفية شاملة. كما أسهم تطبيق "نسك" في تقديم أكثر من 30 خدمة رقمية إضافية هذا العام، أبرزها "نسك AI"، وهو مساعد رقمي ذكي يقدّم خدمات توعوية وإرشادية بعدة لغات عبر تفاعل صوتي ونصي، بالتكامل مع 25 جهة حكومية، و10 شركاء من قطاع الأعمال. وفي مجال السلامة، سُجلت أكثر من 6 ملايين قراءة لبطاقة "نسك" الذكية، التي تُستخدم؛ لتعزيز السلامة الميدانية، والوصول السريع للحجاج. كما قدمت مبادرة "نسك عناية" أكثر من 845 ألف خدمة مباشرة، شملت الدعم الصحي والنفسي واللغوي، والاستجابة للحالات الإنسانية عبر فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة.
وعلى صعيد التطوع، شارك في هذا الموسم أكثر من 3 آلاف متطوع في خدمة ضيوف الرحمن، موزعين على 6 مسارات متنوعة، حيث تواجدوا ميدانيًا في أكثر من 107 نقاط اتصال، دعمًا للجهود الحكومية، ومشاركةً في صنع تجربة استثنائية لضيوف الرحمن. وتجسد هذه المؤشرات الميدانية حجم التخطيط والدقة والاستثمار في الإنسان والتقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُرسّخ مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتيسير أداء النسك بأعلى درجات الطمأنينة والتنظيم.
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