377 مليون ريال تبرعات لإحسان بموسم الحج

وقدمت منصة "إحسان" فُرصًا لرعاية الحجاج لهذا العام، وبلغ عدد الحجاج الذين تكفلت منصة إحسان بدعمهم لأداء مناسك الحج ممن لم يسبق لهم الحج (940) حاجًا وحاجة، وبلغت عدد الوجبات الغذائية لإطعام الحجيج (725) ألف وجبة، وتم توزيع (300) ألف مظلة شمسية للحجاج.
كما تم تقديم العديد من الخدمات الصحية والرعاية للحجاج، ومن ناحية الأضاحي فقد بلغ عددها أكثر من (74) ألف أضحية وهدي، وغيرها من المشاريع والفرص في مختلف المجالات الخيرية والتنموية والصحية، إلى جانب الإسهامات الأخرى عبر "منصة إحسان".
ويعكس هذا العطاء الخيري حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع مشاريع منصة إحسان، وتكامل الجهود بين الأفراد والجهات الداعمة, لتعزيز أوجه الخير في هذه الأيام ومنها يوم عرفة، الذي يُعد من أعظم أيام العام وأفضلها في مضاعفة الأجر والثواب، ويتنافس المحسنون على تقديم الصدقات وأعمال البر تقربًا إلى الله في هذه الأيام الفضيلة.
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