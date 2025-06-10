شكرا لمتابعة خبر عن 55 حركة جوية في ساعة واحدة فقط بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كثافة غير مسبوقة في الحركة الجوية خلال موسم الحج، حيث تم تسجيل 55 حركة طيران خلال ساعة واحدة فقط في ثاني أيام شهر ذي الحجة، بمعدل يقارب طائرة تهبط أو تقلع كل دقيقة.

ويعكس هذا الإنجاز اللافت الجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال المراقبة الجوية، الذين يعملون على مدار الساعة لضمان انسيابية واستقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الجهات المختصة أن هذا المعدل يُعد من بين الأعلى على مستوى مطارات المنطقة، ويعكس كفاءة التشغيل والاستعدادات الدقيقة لموسم الحج، حيث تم رفع الجاهزية القصوى لتأمين انسياب العمليات الجوية دون تأخير.

وتأتي هذه الحركة ضمن خطة تشغيل متكاملة تضم فرقًا من كافة القطاعات: الطيران المدني، الجوازات، الجمارك، والخدمات الأرضية، لضمان تجربة سلسة وآمنة للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى المشاعر المقدسة.

وجدير بالذكر، أن مرحلة القدوم في موسم حج هذا العام شهدت استقبال أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج المملكة عبر الجو، من خلال أكثر من 10 آلاف رحلة دولية مجدولة وعارضة، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ووصل الحجاج من 71 دولة، ومن 238 وجهة، وخُصصت 11 صالة سفر لاستقبالهم.