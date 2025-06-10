شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي يشكر الله والمملكة ويعد الجميع بلقاءٍ قريب في الوطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبَّر حميدان التركي عن مشاعرَ مختلطةٍ بين الفرح والامتنان، بعد صدور القرار الإداري الأمريكي بإطلاق سراحه فورًا.

وجاء التسجيل مليئًا بالدلالات الإنسانية والوطنية، حيث حمل رسائلَ واضحةً لجميع مَن وقفوا معه خلال محنته.

وافتتح التركي تسجيله بتوجيه الشكر إلى الله، قائلًا: “أسجد لله شكرًا… الحمد لله أولًا وآخرًا”، في إشارةٍ إلى اعتزازه بالإيمان كأول داعمٍ له خلال سنوات الأزمة.

ووجه شكرًا خاصًّا للحكومة، مؤكدًا أن دعمها لم يتوقف طوال أكثر من عشرين عامًا، واصفًا قرار الإفراج بـ”الفرج العظيم” الذي ما كان ليحقق لولا جهود المملكة ووقوفها إلى جانبه.

زأثار التسجيل تفاعلًا واسعًا بعدما أعلن التركي عن قرب عودته، قائلًا: “أبشركم… اقترب اللقاء”، في إشارةٍ إلى اشتياقه للعودة إلى الوطن الحبيب المبارك”.

لم ينس التركي تقديم الشكر لكل من دعم قضيته، داعيًا الله أن “يعوّضهم كما عوضه”، وهو ما أكده نجله عبر تغريدته المصاحبة للتسجيل: “هذه مشاعر والدي بعد صدور قرار الإفراج عنه”.