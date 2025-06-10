شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم الحلف بالطلاق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم الشرع من الحلف بالطلاق.

وقال الشثري:”لا يجوز للانسان أن يحلف بالطلاق لأن ذلك من المعاصي والمخالفات، حيث نهى النبي محمد عن الحلف بغير الله”٠

وأضاف”وهذا الفعل فيه استعمال للطلاق بغير ما وضع له وقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتقوا الله في الطلاق فلا يستعملوه إلا في موطنه “٠

وتابع” اختلف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق، فجموع أهل العلم يرون أن الطلاق يقع حينئذ والذي نفتي به عدم وقوع الطلاق لأنه لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد تأكيد كلامه وإلزام نفسه أو غيره فهو بمثابة اليمين تجب به كفارة اليمين إذا لم يتم الالتزام بذلك اليمين.