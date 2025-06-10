شكرا لمتابعة خبر عن وصول الحجاج إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت طلائع رحلات الحجاج إلى المدينة المنورة عبر الحافلات، ورحلات قطار الحرمين السريع، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يُسر وسهولة، وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وباشرت الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج في المدينة المنورة تنفيذ خططها التشغيلية للموسم الثاني الذي يشهد توافد الآلاف من ضيوف الرحمن على مدار الأيام المقبلة.

وتتضمن الخطط تعزيز الجهود الخدمية، والصحية، والأمنية، والتنظيمية؛ لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال فترة إقامتهم، ورفعت القطاعات الحكومية والتطوعية من جاهزيتها، ودعم مراكز الاستقبال، والمنافذ، والمواقع التاريخية، فضلاً عن تكثيف خدمات النقل، والإرشاد، والضيافة، والرعاية الصحية، ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة.