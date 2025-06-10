شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: الانقلاب الصيفي يوم السبت 25 ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن موعد حدوث الانقلاب الصيفي.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “الانقلاب الصيفي يوم السبت 25 ذي الحجة 1446هـ بتعامد أشعةالشمس على مدار السرطان قريب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الأرض

ماذا يعني؟”.

وأضاف: “دخول الصيف فلكياً في شمال الأرض فيه أطول نهار وأقصر ليل في السنة في النصف الشمالي من الأرض ثم يتناقص النهار لحساب الليل بعد ثلاثة أيام، فيه حر الانصراف وتقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف وهو انصراف الشمس من تعامدها على مدار السرطان وعودتها من أقصى ميلان لها شمالاً ناحية الجنوب”.