السعودية | وزارة الحج والعمرة: أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة الحج لهذا العام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة: أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة الحج لهذا العام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تَشرّفَ أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة الحج لهذا العام، بخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المواقع الميدانية والتنظيمية، ضمن جهودها المبذولة؛ للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، في منظومة تشغيلية متكاملة يشرف عليها عددٌ من المراكز المتخصصة التابعة للوزارة.

وبيَّنت وزارة الحج والعمرة أن هذه الأرقام المسجلة، تأتي في إطار عمل مؤسسي منسّق يجمع بين الجهات الحكومية والخدمية، ويعتمد على تكامل الكوادر البشرية مع التقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم تجربة حج آمنة وميسّرة تعبّر عن مستوى العناية والجاهزية التي توليها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

وفي جانب الرقابة، نفّذ مركز “امتثال” التابع للوزارة أكثر من 70 ألف جولة رقابية ميدانية خلال الموسم، شملت مساكن الحجاج والمخيمات والمطابخ المركزية والمرافق التشغيلية؛ بهدف ضمان امتثال مزوّدي الخدمة للمعايير التشغيلية، ورفع مستوى جودة الأداء في مختلف المواقع.

أما في محور التوعية، فشهد الموسم إنتاج أكثر من 1.2 مليون مادة توعوية بعدة لغات، عبر مركز توعية ضيوف الرحمن التابع للوزارة، مما أسهم في تعزيز وعي الحجاج بمناسكهم وسلامتهم، وتسهيل تنقلهم ضمن بيئة معرفية شاملة.

كما أسهم تطبيق “نسك” في تقديم أكثر من 30 خدمة رقمية إضافية هذا العام، أبرزها “نسك AI”، وهو مساعد رقمي ذكي يقدّم خدمات توعوية وإرشادية بعدة لغات عبر تفاعل صوتي ونصي، بالتكامل مع 25 جهة حكومية، و10 شركاء من قطاع الأعمال.

وفي مجال السلامة، سُجلت أكثر من 6 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” الذكية، التي تُستخدم؛ لتعزيز السلامة الميدانية، والوصول السريع للحجاج.

كما قدمت مبادرة “نسك عناية” أكثر من 845 ألف خدمة مباشرة، شملت الدعم الصحي والنفسي واللغوي، والاستجابة للحالات الإنسانية عبر فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة.

وعلى صعيد التطوع، شارك في هذا الموسم أكثر من 3 آلاف متطوع في خدمة ضيوف الرحمن، موزعين على 6 مسارات متنوعة، حيث تواجدوا ميدانيًا في أكثر من 107 نقاط اتصال، دعمًا للجهود الحكومية، ومشاركةً في صنع تجربة استثنائية لضيوف الرحمن.

وتجسد هذه المؤشرات الميدانية حجم التخطيط والدقة والاستثمار في الإنسان والتقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُرسّخ مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتيسير أداء النسك بأعلى درجات الطمأنينة والتنظيم.

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