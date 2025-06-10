شكرا لقرائتكم خبر رعاية صحية تنبض بالكفاءة .. قرابة (200) ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ بلا تفشيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد موسم حج 1446هـ تقديم (200) ألف خدمة صحية من قبل المنظومة الصحية لضيوف الرحمن، بجودة رفيعة وسُبل ميسّرة تُعزز وصول الرعاية الصحية للحجاج، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن" المنبثقين من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في رحابة الأمان وكفاءة الرعاية الصحية.

وبلغ إجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال موسم الحج أكثر من (109,511) مراجعًا، وإجراء (29) عملية قلب مفتوح، و(311) عملية قسطرة قلبية، واستقبلت أقسام الطوارئ (42,949) حالة، ووصل عدد مستفيدي مستشفى صحة الافتراضي (10,430) حاجًا، إلى جانب تقديم (9,001) استشارة طبية هاتفية، واستقبل مركز الاتصال الموحد (937) أكثر من (27,784) مكالمة واردة، ونُفّذت (1.47) مليون خدمة وقائية عبر المنافذ حول المملكة.

وأكدت وزارة الصحة أن الإجراءات الوقائية وتكامل جهود المنظومة الصحية أثمر بنجاح الخطط الصحية في موسم الحج وخلوّه من التفشيات الوبائية ومهددات الصحة العامة، في ظل التنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، مما وفّر بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن، ومكّنهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.