رعاية صحية تنبض بالكفاءة .. قرابة (200) ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ بلا تفشيات

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وبلغ إجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال موسم الحج أكثر من (109,511) مراجعًا، وإجراء (29) عملية قلب مفتوح، و(311) عملية قسطرة قلبية، واستقبلت أقسام الطوارئ (42,949) حالة، ووصل عدد مستفيدي مستشفى صحة الافتراضي (10,430) حاجًا، إلى جانب تقديم (9,001) استشارة طبية هاتفية، واستقبل مركز الاتصال الموحد (937) أكثر من (27,784) مكالمة واردة، ونُفّذت (1.47) مليون خدمة وقائية عبر المنافذ حول المملكة.
وأكدت وزارة الصحة أن الإجراءات الوقائية وتكامل جهود المنظومة الصحية أثمر بنجاح الخطط الصحية في موسم الحج وخلوّه من التفشيات الوبائية ومهددات الصحة العامة، في ظل التنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، مما وفّر بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن، ومكّنهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.
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