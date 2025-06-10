السعودية | 5306 ذبائح بمسالخ “بيئة الجوف” خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف عن ذبح وتجهيز 5306 رؤوس من الأضاحي في المسالخ التابعة للفرع بالمنطقة ومحافظاتها خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام.

وأوضحت إحصائية المذبوحات خلال عيد الأضحى وأيام التشريق أن الأضاحي التي جرى تجهيزها شملت 4277 رأسًا من الضأن، و 828 من الماعز، و 189 رأسًا من الإبل، و12 من البقر، جرى ذبحها وتجهيزها من خلال كوادر فنية وبيطرية مؤهلة لاستقبال وفحص وتجهيز الذبائح، فيما بلغت نسبة الحجز الإلكتروني في أول أيام الأضحى 40% من إجمالي الذبح الكلي، حيث استقبل مسلخ دومة الجندل طلبات الحجز الإلكتروني من خلال منصة “نما”.

يذكر أن الفرع قد رفع جاهزية 8 مسالخ تابعة له؛ لخدمة المراجعين خلال عيد الأضحى بطاقة استيعابية تبلغ 5 آلاف رأس يوميًا، وذلك للتسهيل على المستفيدين، وتقليل مدة الانتظار، وتقديم الخدمة في وقت قياسي.

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