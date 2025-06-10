السعودية | هيئة الأفلام تنضم إلى الرابطة الدولية للمحفوظات السمعية والبصرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت هيئة الأفلام عن انضمامها إلى الرابطة الدولية للمحفوظات السمعية والبصرية (IASA)، التي تضم أعضاءً من 70 دولة يمثلون مؤسسات أرشيفية من مختلف أنحاء العالم تختص في حفظ المواد المرئية والتسجيلات الموسيقية والتاريخية والأدبية والتاريخ الشفهي وغيرها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الهيئة الدولي في مجال الأرشفة السمعية والبصرية.

ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود الهيئة المستمرة؛ لحفظ وحماية الإرث السمعي والبصري في المملكة؛ حيث تهدف إلى تطوير مشاريع الأرشفة، وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.

كما يعكس هذا التعاون الدولي التزام الهيئة بتعزيز مكانتها كجهة رائدة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في الأرشفة الفيلمية لفتح آفاقٍ جديدة لتطوير القدرات المحلية في هذا المجال، وسيتيح التعاون مع أعضاء الرابطة فرصًا للاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأرشفة السمعية والبصرية؛ مما يعزز من جهود المملكة في حماية تراثها الثقافي وصونه للأجيال القادمة.

يذكر أن الرابطة الدولية للمحفوظات السمعية والبصرية (IASA) تأسست عام 1969م في أمستردام؛ بهدف تعزيز التعاون بين الأرشيفات المختصة بحفظ المواد السمعية البصرية، وتعقد الرابطة مؤتمرًا سنويًا؛ بهدف نشر المعرفة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الحفظ والترميم والرقمنة، وحماية الملكية الفكرية، وإتاحة المجموعات الأرشيفية للباحثين والمهتمين وعامة الجمهور.

ويمثل انضمام الهيئة إلى الرابطة الدولية للمحفوظات السمعية والبصرية (IASA) خطوة أخرى في مسيرتها نحو الريادة العالمية في قطاع الأرشفة الفيلمية، حيث ستعمل على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير مبادرات تسهم في تعزيز حضور المملكة في هذا المجال.

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