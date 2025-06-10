اخبار السعوديه

أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد

0 نشر
0 تبليغ

  • أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد 1/3
  • أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد 2/3
  • أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد 3/3

الإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% لشهر أبريل 2025م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2025م، التي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي...

9f4fcbe555.jpgالرياض :
830f0c64ad.jpg14 ذو الحجة 1446 هـ

قطار المشاعر ينقل 11130 راكبا كل ساعة خلال موسم الحج

نقلت الخطوط الحديدية (سار) عبر قطار المشاعر المقدسة ما يقارب (1.87) مليون راكب بين محطات المشاعر في منى ومزدلفة وعرفات بمعدل...

icon-byline.pngمنى: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1446 هـ

385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى

أعلن الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر صفحته بموقع (X)، عن استقبال المسالخ التي تشرف عليها الوزارة أكثر من 385 ألف...

icon-byline.pngأبها، الرياض: دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1446 هـ

قرارات إدارية بحق 8 أشخاص لنقلهم 21 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (1) من الوافدين و(7) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1446 هـ

استكمال تطوير 3 ساحات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة تطوير ثلاث ساحات في المنطقة المركزية ضمن مشروعات برنامج "الأنسنة" بهدف تطوير المشهد الحضري،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1446 هـ

المسالخ النظامية بعسير تستقبل 18223 ذبيحة بموسم عيد الأضحى 

استقبل 28 مسلخ نظامي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير18223 أضحية في موسم العيد الأضحى للعام 1446 هـ ، رافق ذلك...

icon-byline.pngأبها دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1446 هـ

بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو الجاري

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا