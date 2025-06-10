أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد

الإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% لشهر أبريل 2025م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2025م، التي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي... الرياض : الرياض : دوت الخليج 14 ذو الحجة 1446 هـ 14 ذو الحجة 1446 هـ قطار المشاعر ينقل 11130 راكبا كل ساعة خلال موسم الحج نقلت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر قطار المشاعر المقدسة ما يقارب (1.87) مليون راكب بين محطات المشاعر في منى ومزدلفة وعرفات بمعدل... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 14 ذو الحجة 1446 هـ 14 ذو الحجة 1446 هـ 385 ألف ذبيحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى أعلن الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر صفحته بموقع (X)، عن استقبال المسالخ التي تشرف عليها الوزارة أكثر من 385 ألف... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 13 ذو الحجة 1446 هـ 13 ذو الحجة 1446 هـ قرارات إدارية بحق 8 أشخاص لنقلهم 21 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (1) من الوافدين و(7) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 13 ذو الحجة 1446 هـ 13 ذو الحجة 1446 هـ استكمال تطوير 3 ساحات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة تطوير ثلاث ساحات في المنطقة المركزية ضمن مشروعات برنامج "الأنسنة" بهدف تطوير المشهد الحضري،... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 13 ذو الحجة 1446 هـ 13 ذو الحجة 1446 هـ المسالخ النظامية بعسير تستقبل 18223 ذبيحة بموسم عيد الأضحى استقبل 28 مسلخ نظامي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير18223 أضحية في موسم العيد الأضحى للعام 1446 هـ ، رافق ذلك... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 13 ذو الحجة 1446 هـ 13 ذو الحجة 1446 هـ بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو الجاري تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 13 ذو الحجة 1446 هـ 13 ذو الحجة 1446 هـ

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