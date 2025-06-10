شكرا لمتابعة خبر عن حاج جزائري يعبّر عن مشاعره خلال الحج: تجربة لا توصف ونظام راقٍ.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر حاج جزائري عن مشاعره العميقة خلال أدائه مناسك الحج لهذا العام، واصفًا التجربة بأنها “لا توصف” من شدة الروحانية والتنظيم الذي شهده في المشاعر المقدسة.

وقال الحاج خلال حديثه: “تجربة لا توصف، وقد شاهدنا نظافة وترتيبًا ونظامًا بمستوى راقٍ وعالٍ. كل شيء يسير بانضباط، سواء في التنقل أو الخدمات أو التعامل مع الحجاج”.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث أشاد كثيرون بمستوى التنظيم الذي تشهده المملكة في إدارة موسم الحج، خاصة فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا ضمن سلسلة مشاهد توثق مشاعر الحجاج من جنسيات متعددة، تشيد بالتسهيلات المقدمة لهم خلال أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وكان الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، قد أعلن نجاح حج هذا العام 1446هـ أمنيًا وصحيًا وخدميًا.