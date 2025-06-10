شكرا لمتابعة خبر عن طفل بتيشيرت الهلال يستوقف الأمير الوليد بن طلال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عفوي لاقى تفاعلًا واسعًا، أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تجول الأمير الوليد بن طلال بدراجته الهوائية في أحد شوارع الرياض، حيث استوقفه طفل يرتدي قميص نادي الهلال، فبادله الأمير التحية ومداعبة لطيفة.

ويُعرف عن الأمير الوليد حبه للتنقل بالدراجة الهوائية وممارسة الرياضة في الأماكن العامة. وخلال جولته، وجه له أحد المارة دعوة للعشاء، إلا أن الأمير اعتذر بلطف، موضحًا أنه تناول العشاء قبل قليل.

اللقطة حظيت بإشادة واسعة من المتابعين، الذين أثنوا على تواضع الأمير وتفاعله الإنساني الدائم مع المواطنين.