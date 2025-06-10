شكرا لمتابعة خبر عن مجموعة السبع توجه دعوة لولي العهد لحضور قمتها في كندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت شبكة “CBC News” الكندية أن مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) وجهت دعوة رسمية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، لحضور القمة المقبلة التي ستُعقد في سفوح جبال روكي في مقاطعة ألبرتا الكندية.

ورغم توجيه الدعوة، إلا أن السفارة السعودية في كندا لم تؤكد حتى الآن ما إذا كان ولي العهد سيشارك في القمة، التي تُعد من أبرز الفعاليات السياسية والاقتصادية العالمية، وتناقش قضايا الأمن، الطاقة، الاقتصاد، وتغير المناخ.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالدور المتنامي للمملكة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، خاصة مع استضافتها المتوقعة لعدد من الفعاليات العالمية في السنوات المقبلة.