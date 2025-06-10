شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن جريمة قتل الأستاذ الجامعي في الظهران .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف هيثم القاضي، أبن شقيق الأستاذ الجامعي المقتول في الظهران، عن وقائع ومعلومات جديدة عن الواقعة.

وقال أبن شقيق الراحل، في مداخلة مع نشرة الرابعة بقناة العربية: “تلقينا الخبر بفاجعة كبيرة، كان الدكتور عبدالملك طيب وعطوف وكطريم مع الجاني، لكن الجاني استغل الموقف وطعنه وحاول سرقته”.

وأضاف: “المقيم المصري الذي يعمل في الأساس في ” متجر تموينات” منذ فترة تصل إلى 7 أشهر، وعرف أن الراحل يقطن في المنزل هو وزوجته التي تلقت هي الأخرى طعنات كادت تودي بحياتها”.

وتابع: “الجاني حاول أن يخدع حارس المنزل، وقال أنه يوجد طلبات، واستقبلته زوجة المجني عليه، فهددها بالسلاح الأبيض بضرورة منحه المال وإما القتل، ولم يكن أمامها خيار سوى منحه المال، ولكي يغطي على جريمته سدد للزوجة عدة طعنات أولاً، حينئذ تعالت صرخات الزوجة”.

وأضاف ابن شقيق المجني عليه: “ما إن تعالت صرخات الزوجة حتى اتجه إلى المكان الدكتور عبد الملك الذي لم يكن مقعداً كلياً بل كان قادراً على المشي، غير إنه ما إن وصل حتى لقي نصيبه من الطعنات التي أدت إلى مقتله فوراً”، مشيرا إلي أن الحالة الصحية لزوجة المجني عليه في حالة مستقرة، وما تزال تتلقى العلاج.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم مصري لقتله المواطن الدكتور عبد الملك قاضي، وهو أستاذ جامعي، في منزله، في مدينة الظهران شرق السعودية، فضلاً عن الاعتداء على زوجته بعدة طعنات.

واختتم هيثم القاضي: “نحن مؤمنين جدا بحكم القضاء السعودي علي الجاني ومؤمنين بشرع الله”.

شهدت مدينة الظهران جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها الدكتور عبدالملك قاضي، الأستاذ السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعد أن تعرض لاعتداء دموي داخل منزله على يد أحد مندوبي التوصيل.

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