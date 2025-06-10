شكرا لمتابعة خبر عن شاب يروي قصة احتيال احترافية خسر بسببها أكثر من 8 آلاف ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة صادمة، حذّر شاب من طريقة نصب احترافية وقع ضحيتها، بعدما تواصل معه شخص انتحل صفة موظف في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، ليتمكن من سرقة أكثر من 8 آلاف ريال من حسابه البنكي خلال دقائق.

وقال الشاب في مقطع متداول: “كلّمَني وقال لي: أنت عميل مميز وتسدد فاتورتك بانتظام، وعندك عرض خاص 3 شهور مجانًا، لكن نحتاج توثيق رقمك بالبصمة، ويضيف: “جتني رسائل وطلب مني أكواد وطلب مني أضغط موافقة، وكان كلامه مرتب وأسلوبه احترافي جدًا، وصدقته”.

المحتال ادعى أن بعض الأكواد تخص “ربط رقم الجوال بالتطبيقات للتمويل لاحقًا”، ليكتشف لاحقًا أنها كانت أكواد حساسة تُمكّنه من التحكم بالشريحة وطلب تمويل ومشتريات باسمه.

ويتابع الشاب: “قالي موبايلي راح يتوقف شوي عشان تحديث الباقة للـ 5G، وبعدها تفاجأت إن الشريحة ما عاد تشتغل، وجاني إشعار تم دفع 5 ريال لاستبدال شريحة!”.

وبينما كان متوجهًا لفرع موبايلي لإيقاف الرقم، كانت العملية الاحتيالية قد تمت، “خلال 20 دقيقة فقط، كان المحتال اشترى من هواوي ومن تيك توك، وطالب تمويل باسم الشاب”.

وأشار موظفو شركة الاتصالات إلى أن رسائل التحذير واضحة، وتؤكد أن “موظفي الشركة لا يطلبون كود التوثيق أبدًا”، لافتين إلى أن المشتريات تمت عن طريق ربط رقم الشاب في خدمات الدفع وليس من خلال التمويل المباشر الذي تم رفضه لاحقًا.