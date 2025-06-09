انت الان تتابع بالفيديو.. أول تسجيل صوتي لحميدان التركي بعد قرار الإفراج: "أبشّركم.. سأعود لوطني الحبيب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ظهر السجين السعودي حميدان التركي في تسجيل صوتي مؤثر، هو الأول له بعد صدور قرار الإفراج الفوري عنه من السلطات الأمريكية، حيث عبّر فيه عن شكره لله عز وجل، ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا قرب عودته إلى المملكة بعد أكثر من عشرين عامًا من السجن.

ونشر تركي حميدان التركي، نجل السجين، المقطع عبر حسابه في منصة “إكس”، وعلّق عليه:“هذه مشاعر والدي بعد صدور قرار الإفراج عنه.. نسأل الله أن يتممها على خير ويسعدنا برؤيته في أرض الوطن.”

وقال حميدان التركي في التسجيل الصوتي الذي وثّق اللحظات الأولى للفرج:“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبتي.. أسجد لله شكرًا وأبشّركم، فقد أمر القاضي بالإفراج الفوري عني ورجوعي إلى وطني الحبيب المبارك. الشكر والحمد لله أولًا وآخرًا، ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمهم الدائم لأكثر من عشرين سنة. بفضل الله ثم بجهودهم الجبارة، توصلنا إلى هذا الفرج العظيم.”

وأضاف:“أسأل الله العظيم أن يوفقني لشكر معروف بلدي علي، ثم الشكر لكل من ناصر قضيتي منذ بدايتها. أسأل الله أن يوفقني لشكر نعمته، ثم للإحسان إليكم كما أحسنتم إليّ أيما إحسان. واقترب اللقاء، والحمد لله.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. محبكم، والداعي لكم، وأسير فضلكم.”