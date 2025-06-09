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طلاب فلبينيين يعبرون عن شكرهم للقيادة لدعمهم ببرنامج المنح الاسلامية..فيديو

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طلاب فلبينيين يعبرون عن شكرهم للقيادة لدعمهم ببرنامج المنح الاسلامية..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبر مجموعة من الطلاب الفلبين عن شكرهم للقيادة في المملكة لتقديمها الدعم لهم بالدراسة في مكة ضمن برنامج المنح الإسلامية على نفقة المملكة.

وقال أحد الطلاب :” نحت من جنوب الفلبين أتينا إلى مكة للدراسة وهذا بدعم من المملكة جزاهم الله عنا كل الخير “مشيراً إلى إنه موجود بالمملكة منذ خمس سنوات والمدة تختلف من طالب لآخر٠

فيما أضاف آخر ،إلى إنه متواجد يالمملكة منذ سنتين تقريباً كيث يدرس في معهد تدريس اللغة لغير الناطقين بالعربية ومن ثم يتقدم إلى الجامعة والتي تترواح مدتها أربع سنوات وكل ذلك على نفقة المملكة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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